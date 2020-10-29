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29.10.2020 22:10
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В Купчино 33 здания ждут ремонта прохудившейся трубы. Некоторые — без горячей воды и отопления

Теплоэнергетики ремонтируют трубопровод во Фрунзенском районе Петербурга 29 октября. Жителей домов, угодивших в зону аварии, обогревают по резервной схеме, но тепло доходит не до всех.

О коммунальных проблемах в Купчино рассказывают в соцсетях в четверг, 29 октября. Без отопления вынуждены обходиться на Купчинской в доме №8 и 15, пишут в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано». В квартирах некоторых пользователей не только остыли батареи, но и пропала горячая вода.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга» утром при плановом объезде обнаружен дефект на тепломагистрали на Пловдивской, 9А. Чтобы избежать более серьёзного нарушения, было решено начать ремонт сразу. На время замены ненадёжного участка горячую воду и тепло в дома подают по резервной схеме.

«Прорыв второй, первый за ночь устранили (заварив трубы), подали воду и лопнуло в другом месте», добавляют в группе «Новости Купчино».

В районной администрации уточнили, что ремонт затронул 33 здания. Из них шесть детских учреждений и 26 жилых домов на Пловдивской, Купчинской, Малой Балканской, Будапештской и на Дунайской проспекте.

В «Теплосети» обещают закончить ремонтные работы в три часа ночи пятницы, 30 октября.

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