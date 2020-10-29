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29.10.2020 21:43
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Котельной ЦКТИ в центре Петербурга вернули привычное топливо. На его отсутствие она отреагировала чёрным дымом

Специалисты «Петербурггаза» закончили ремонт газопровода ТЭЦ на набережной Обводного канала, который днём 29 октября стал первопричиной почерневшего неба над центром Петербурга.

О завершении ремонтных работ на набережной Обводного канала, 11, «Фонтанке» в четверг вечером сообщили в комитете по энергетике. «Газоснабжение потребителя ОАО «НПО ЦКТИ» восстановлено», — заверили в пресс-службе.

Газ является традиционным топливом для котельной ЦКТИ на Атаманской улице. Работы на газопроводе вынудили временно перевести её на резервный и менее привычный мазут. Результатом стало почерневшее небо над центром Петербурга. Горожане активно фотографировали клубы дыма и делились снимками в соцсетях, полагая, что стали свидетелями пожара.

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