Игроки БК «Зенит» вылечились от коронавируса и готовятся к матчу с «Астаной»
Баскетбольный клуб «Зенит» практически в полном составе готовится к матчу Единой лиги ВТБ против «Астаны», который пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке», все заболевшие коронавирусом игроки петербургской команды выздоровели и готовы принять участие в предстоящей встрече, кроме защитника Дениса Захарова.
Ранее команда БК «Зенит» практически в полном составе заболела COVID-19. Из-за этого были перенесены несколько матчей Евролиги. Встреча в Единой лиге ВТБ против «Пармы» не состоялась уже по вине соперника, где также заболели несколько баскетболистов.