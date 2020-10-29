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29.10.2020 18:47
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Игроки БК «Зенит» вылечились от коронавируса и готовятся к матчу с «Астаной»

Баскетбольный клуб «Зенит» практически в полном составе готовится к матчу Единой лиги ВТБ против «Астаны», который пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», все заболевшие коронавирусом игроки петербургской команды выздоровели и готовы принять участие в предстоящей встрече, кроме защитника Дениса Захарова.

Ранее команда БК «Зенит» практически в полном составе заболела COVID-19. Из-за этого были перенесены несколько матчей Евролиги. Встреча в Единой лиге ВТБ против «Пармы» не состоялась уже по вине соперника, где также заболели несколько баскетболистов.

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