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24.10.2020 16:16
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Матч «Зенит» — «Парма» не состоится. Пермская команда отказалась приезжать в Петербург из-за ослабленного коронавирусом состава

Матч регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Парма», который должен был пройти 26 октября в Санкт-Петербурге, все-таки не состоится. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 24 октября, пермская команда попросила о переносе игры, так как не все баскетболисты «Пармы» успевают восстановиться после коронавируса.

В пресс-службе «Пармы» пока никак не прокомментировали эту информацию. «Скоро все появится на наших официальных ресурсах», — заявили журналисту «Фонтанки» в пермском клубе.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб готовится принять «Парму» на «Сибур Арене».

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