Заразившийся коронавирусом мэр Уфы умер после 35 дней борьбы с болезнью

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября сообщается на официальном сайте городского правительства.

«Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — говорится в релизе.

Ульфату Мустафину был 61 год, пост главы администрации Уфы занял в октябре 2018 года. UFA1.RU со ссылкой на источник сообщает, что мэр лечился в московской больнице имени Сеченова, у него было поражено 90% лёгких.