В половине первого часа ночи в 6-м Верхнем переулке инспекторы ГИБДД попытались остановить нарушавший ПДД автомобиль Mazda 6. Водитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться, но практически сразу не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и влетела в припаркованный автобус . 28-летний пассажир «Мазды» погиб на месте.

По факту смертельной аварии, произошедшей ночью 29 октября в Выборгском районе Петербурга, возбудили уголовное дело. Попытка нетрезвого водителя уйти от полиции окончилась смертью для его пассажира.

За рулем автомобиля был 29-летний петербуржец с признаками алкогольного опьянения. Мужчина официально не работает, имеет 6-летний водительский стаж, и за последние 2 года за ним числится только одно нарушение ПДД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. 30 октября ему изберут меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу.