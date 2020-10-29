Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга в ночь на 29 октября. Мужчину пытались остановить, но он не вписался в поворот.



Как стало известно «Фонтанке», 29 октября около половины первого ночи 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda 6. У дома 1 по 6-му Верхнему переулку, поворачивая направо с Домостроительной улицы, он не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в припаркованный автобус КАвЗ.

В результате аварии погиб 28-летний пассажир «Мазды». Известно, что водитель в 2020 году на нарушениях ПДД не попадался, за 2019 год его штрафовали один раз — за парковку на месте для инвалидов. Водительский стаж у него — 6 лет. Автомобиль 2002 года выпуска с номерами Астраханской области принадлежит женщине.