Пьяный на «Мазде» убил своего пассажира, прилетев в стоящий автобус на Парнасе
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга в ночь на 29 октября. Мужчину пытались остановить, но он не вписался в поворот.
Как стало известно «Фонтанке», 29 октября около половины первого ночи 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda 6. У дома 1 по 6-му Верхнему переулку, поворачивая направо с Домостроительной улицы, он не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в припаркованный автобус КАвЗ.
В результате аварии погиб 28-летний пассажир «Мазды». Известно, что водитель в 2020 году на нарушениях ПДД не попадался, за 2019 год его штрафовали один раз — за парковку на месте для инвалидов. Водительский стаж у него — 6 лет. Автомобиль 2002 года выпуска с номерами Астраханской области принадлежит женщине.
«Автомобиль нарушителей, со слов инспектора ДПС, двигался со скоростью 160 км/ч и не вписался в поворот. От удара в стоячий автобус КАВЗ пассажир MAZDA скончался на месте, водитель получил травмы средней степени тяжести», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дастан. По его словам, у погибшего 28-летнего пассажира остались молодая жена и маленький ребенок.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 1 по 6-му Верхнему переулку сотрудники ГИБДД попытались остановить «Мазду» за нарушение ПДД. Водитель знак инспектора об остановке машины проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре не справился с управлением и врезался в автобус. Автомобилиста с травмами доставили в больницу. По факту аварии ведется разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.