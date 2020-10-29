FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
29.10.2020 12:09
3
Печать

Пьяный на «Мазде» убил своего пассажира, прилетев в стоящий автобус на Парнасе

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга в ночь на 29 октября. Мужчину пытались остановить, но он не вписался в поворот.

Как стало известно «Фонтанке», 29 октября около половины первого ночи 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mazda 6. У дома 1 по 6-му Верхнему переулку, поворачивая направо с Домостроительной улицы, он не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в припаркованный автобус КАвЗ.

В результате аварии погиб 28-летний пассажир «Мазды». Известно, что водитель в 2020 году на нарушениях ПДД не попадался, за 2019 год его штрафовали один раз — за парковку на месте для инвалидов. Водительский стаж у него — 6 лет. Автомобиль 2002 года выпуска с номерами Астраханской области принадлежит женщине.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Автомобиль нарушителей, со слов инспектора ДПС, двигался со скоростью 160 км/ч и не вписался в поворот. От удара в стоячий автобус КАВЗ пассажир MAZDA скончался на месте, водитель получил травмы средней степени тяжести», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дастан. По его словам, у погибшего 28-летнего пассажира остались молодая жена и маленький ребенок.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 1 по 6-му Верхнему переулку сотрудники ГИБДД попытались остановить «Мазду» за нарушение ПДД. Водитель знак инспектора об остановке машины проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре не справился с управлением и врезался в автобус. Автомобилиста с травмами доставили в больницу. По факту аварии ведется разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Maxim_Novik
Водителю автобуса повезло, что пассажир умер, а не вред здоровью причинен. Иначе бы пришлось выплачивать огромные суммы. Ведь пассажир бы подал в суд на автобусника, а не водителя Мазды. Такое часто бывает, так по закону.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний