В московский офис «Яндекс.Такси» ворвался водитель Михаил. Он недоволен блокировкой в сервисе

Ворвавшийся в столичный офис «Яндекс.Такси» мужчина сдался сотрудникам полиции. К руководству сервиса он пришел через окно и за помощью. Об этом 29 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Михаил пришел к закрытому офису, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы «Яндекс.Такси», и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.