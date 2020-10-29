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29.10.2020 12:24
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В московский офис «Яндекс.Такси» ворвался водитель Михаил. Он недоволен блокировкой в сервисе

Ворвавшийся в столичный офис «Яндекс.Такси» мужчина сдался сотрудникам полиции. К руководству сервиса он пришел через окно и за помощью. Об этом 29 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Михаил пришел к закрытому офису, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы «Яндекс.Такси», и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что не будут настаивать на аресте водителя Михаила.

Утром 29 октября мужчина ворвался в московский офис компании и облил себя бензином, выдвинув единственное требование — встречу с гендиректором.

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Комментарии (1)

jump
Яндекс.такси - мошенническая организация. Обманывает водителей и пассажиров.
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