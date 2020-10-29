FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
29.10.2020 11:33
1
Печать

Петербуржец получил штраф за эротическую акцию на машине полиции

Житель Петербурга оштрафован за соприкосновение голыми ягодицами с капотом машины полиции. Невский районный суд расценил акцию Андрея Полозенко как хулиганство.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 октября, около полуночи двумя днями ранее пьяный горожанин снял брюки с трусами и уселся на патрульный Hyundai Solaris, припаркованный у дома № 31 по улице Тепловозной. Насладившись соприкосновением металла с пятой точкой и дождавшись, пока его акцию снимут другие люди на свои телефоны, он увидел сотрудников полиции и попытался бежать. Но патрульные оказались быстрее. При задержании гражданин оказал сопротивление и грязно ругался. В обсиженную машину садиться не хотел. В 45-й отдел полиции его всё же доставили.

На судебное заседание Полозенко доставлен сотрудником 45 отдела полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

OldPerdun
Вытереть задницу об полицейское авто - полторы тыщи с карты Мастеркард. Удовольствие от этого - бесценно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний