Полиция ищет мужчину, который сжёг «Шкоду» предпринимательницы на Выборгской стороне
Полиция Петербурга занимается розыском ночного поджигателя автомобиля бизнесвумен в Выборгском районе города. Действия мужчины изучили благодаря камере видеонаблюдения.
ГУ МВД
Как сообщили в ГУ МВД 29 октября, около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о горящей машине рядом с домом
С помощью камер наблюдения оперативники изучили момент поджога. На кадрах видно, как к машине подходит мужчина с канистрой, скрывается за кузовом, а через некоторое время убегает от пламени.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к установлению личности, розыску и задержанию злоумышленника, заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.