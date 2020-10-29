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29.10.2020 09:16
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Полиция ищет мужчину, который сжёг «Шкоду» предпринимательницы на Выборгской стороне

Полиция Петербурга занимается розыском ночного поджигателя автомобиля бизнесвумен в Выборгском районе города. Действия мужчины изучили благодаря камере видеонаблюдения.

ГУ МВД

Как сообщили в ГУ МВД 29 октября, около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о горящей машине рядом с домом № 25 по 1-му Муринскому проспекту. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли обгоревшую «Шкоду», принадлежащую, по данным «Фонтанки», 36-летней предпринимательнице. У автомобиля пострадал моторный отсек.

С помощью камер наблюдения оперативники изучили момент поджога. На кадрах видно, как к машине подходит мужчина с канистрой, скрывается за кузовом, а через некоторое время убегает от пламени.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к установлению личности, розыску и задержанию злоумышленника, заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

DrDick
Опять борьба за парковочные места?
263877541
Нашкодил
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