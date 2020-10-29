Как сообщили в ГУ МВД 29 октября, около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о горящей машине рядом с домом № 25 по 1-му Муринскому проспекту. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли обгоревшую «Шкоду», принадлежащую, по данным «Фонтанки», 36-летней предпринимательнице. У автомобиля пострадал моторный отсек.



С помощью камер наблюдения оперативники изучили момент поджога. На кадрах видно, как к машине подходит мужчина с канистрой, скрывается за кузовом, а через некоторое время убегает от пламени.

