Минобороны РФ показало работу новой системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
Работу новой системы противоракетной обороны показало Министерство обороны России 29 октября. Она предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Кадры испытательного пуска новой ракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане опубликованы на канале военного ведомства в YouTube.
Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук в комментарии отметил: «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Ранее военные показали, как выглядит пуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».