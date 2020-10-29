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29.10.2020 09:06
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Минобороны РФ показало работу новой системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

Работу новой системы противоракетной обороны показало Министерство обороны России 29 октября. Она предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Кадры испытательного пуска новой ракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане опубликованы на канале военного ведомства в YouTube.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук в комментарии отметил: «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Ранее военные показали, как выглядит пуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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Комментарии (7)

BrotherRabbit
Прекрасная новость. За такое не жалко и в больнице полежать на лестничной площадке.
Иванов Ив Ив
скорость прокрутки видео впечатляет?
мухомор
скорость ухода ракеты конечно ололо - впечатляет.
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