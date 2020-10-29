Главные враги нашей недвижимости — это старые добрые протечки, «третьи лица» с преступными наклонностями и стихийные бедствия. На такую мысль наводят данные петербургского филиала компании «Ингосстрах» за январь — октябрь 2020 года.

Огонь, вода и метис таксы. Что угрожало имуществу петербуржцев в этом году

Фото: freepik.com

Из 334 случаев имущественных убытков, зарегистрированных за это время, 246 относились к риску «Повреждение водой». Выплаты по этой категории в сумме превысили 20 млн рублей, самая крупная из них равнялась 1,4 млн.

Серебряная медаль за вредность достается криминальному элементу (22 случая по риску «Противоправные действия»), бронза — у стихийных бедствий (14), за которыми следуют пожары (8). Если же посмотреть на эти угрозы с точки зрения финансов, расклад получается несколько иным. Так, огонь причинил имуществу жителей Петербурга и Ленобласти ущерб в размере 15,2 млн рублей, стихия разгулялась на 961 тыс., а преступники обошлись в 525 тыс. При этом самым дорогим страховым случаем стал пожар (3,4 млн рублей), а максимальные компенсации по рискам «Противоправные действия» и «Стихийные бедствия» составили около 70 тыс. рублей.



На предусмотрительных петербуржцев, которые застраховали гражданскую ответственность, в этом году пришлось 44 случая зарегистрированных убытков. Соседи, пострадавшие от чужих аварий, возгораний и перепланировок, получили 3,2 млн рублей. Наибольшая выплата составила 378 тыс. рублей.

Тем временем в автостраховании: собаки скачут, крысы вьют гнезда

Самые необычные случаи из практики петербургского «Ингосстраха» связаны с личным транспортом клиентов, заключивших договор каско. Как оказалось, машинам угрожают не только аварии, но и представители городской фауны — как дикие, так и домашние. Вот две истории, случившиеся в сентябре 2020 года.

Первая началась совершенно невинно: небольшая собака, метис таксы, во время прогулки погналась за дворовой кошкой, которая укрылась от нападения под припаркованным автомобилем. Пес не сдавался. Пытаясь поймать добычу, он атаковал транспортное средство с разных сторон, а потом забрался на него и стал энергично прыгать. В итоге серьезно пострадал лакокрасочный слой на крыше, переднем бампере, дверях и крыльях. Владелец получил направление на ремонт.



Позже в том же месяце другой клиент «Ингосстраха», заводя машину, увидел, что датчик показывает низкое давление масла. Он вызвал специалистов техпомощи и вместе с ними обнаружил под капотом, цитируем по объяснению страхователя, «использованный памперс, носок и бахилу, а также следы присутствия грызунов». Животные устроили гнездо в моторном отсеке, полакомившись в процессе изоляцией электропроводки, что и привело к повреждению. В итоге владельцу было выдано направление на СТО, где его машину привели в порядок.



Фото: freepik.com

По наблюдениям специалистов, в этом году мы с вами страхуем жилье чаще и охотнее, чем в прошлом. Число договоров, заключенных филиалом компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленобласти с января по июнь, выросло на 18%, сбор премии — на 24%. Объем возмещений увеличился на 15%. Наиболее существенные выплаты первого полугодия — от 1,8 млн до 3,4 млн — производились по факту пожаров в загородных строениях Всеволожского, Лужского и Кировского районов области.

Что же подогревает интерес к страхованию жилья? Одна из причин — растущие на фоне льготной ипотеки продажи квартир, которые сопровождаются повышением стоимости как новостроек, так и вторички. И новоселы, и собственники со стажем хотят защитить недвижимость, которая становится им особенно дорога в сложной экономической ситуации.



Другая возможная причина — в изменении нашего образа жизни. Многие компании перешли на удаленку в период весенних ограничений, а затем дали сотрудникам возможность выбирать между дистанционным режимом и офисом. В результате люди стали проводить дома и на даче намного больше времени, что увеличило уровень рисков: коротких замыканий, пожаров, заливов и т.д. В то же время многие оказались ограничены в средствах из-за падения доходов или потери работы. Оплата внеочередного ремонта из собственного кармана тут была бы совсем некстати.

Страховщики, со своей стороны, идут навстречу растущему спросу: максимально упрощают взаимодействие с клиентами, делают все, чтобы страхование жилья было доступным, быстрым и удобным.

— Сегодня полис с базовой защитой от распространенных рисков можно оформить онлайн за несколько минут, заключив при этом договор с рассрочкой платежей, — прокомментировала Елизавета Смирнова, начальник отдела по работе со свободными агентами «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге. — Этот функционал доступен и при обращении к агентам: достаточно согласовать необходимый объем услуг, и агент оформит необходимый договор дистанционно. Кроме того, наша компания активно развивает удаленное урегулирование убытков. В случае наступления риска можно оформить убыток, воспользовавшись смартфоном.



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Мария Семенова,

Фонтанка.ру

Материал подготовлен специально для СПАО «Ингосстрах»



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