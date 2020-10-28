Победитель академического «Евровидения» сыграет на «Серебряной лире»

Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира» в этом году собрал звезд академической музыки. На открытии 30 октября в Большом зале Филармонии выступит пианистка Полина Осетинская и новый музыкальный коллектив - Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением дирижера Ярослава Забояркина. В программе — Мендельсон, Бах, Моцарт, Гайдн. (6+)

Другие любимцы петербургской публики, которых ждут на фестивале, - «Чижик-джаз-квартет»: послушать магическое звучание вибрафона в руках Алексея Чижика и виртуозную игру его коллег Олега Белова (фортепиано), Виктора Савича (бас-гитара) и Петра Михеева (ударные) можно 1 ноября в Малом зале.

Три концерта, где важнейшая роль будет отведена роялю, - выступление «ПетРо Дуэта» (пианисты Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров) 31 октября в Малом зале (в программе — Рахманинов), концерт фортепианного трио Филармонического общества (3 ноября) и вечер юных братьев Бессоновых (2 ноября): пианиста Ивана, в 2018 году признанного победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, скрипачей Даниила и Никиты. Программа их концерта охватывает половину истории музыки: от Моцарта до Гаде и самого Ивана Бессонова.



Наконец, праздничный вечер 4 ноября можно посвятить дуэту виолончелиста Алексея Жилина и пианистки Инги Дзекцер. Программа не заезжена: Форе, Франк, Дебюсси, Буланже, Элгар, Кассадо.



А завершат фестиваль гала-концертом: 6 ноября в Большом зале пройдет вечер музыки Вивальди — с камерным оркестром «Дивертисмент» выступит сопрано Яна Иванилова и скрипачка Лидия Коваленко. В программе — как неизбывные «Времена года», так и изыски вроде арий из опер «Гризельда» и «Торжествующая Юдифь», а также мотетов.

