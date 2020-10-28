Суд в Петербурге не стал запирать областного банщика. На него указали, как на укравшего 20 млн из дома убитого под Выборгом бизнесмена Петрова

О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Михальцова привезли в Приморский районный суд 28 октября, задержан он был накануне, а сама кража была совершена в период с 9 по 12 октября. На подозреваемого указал свидетель, по данным 47News, это охранник Петрова Владимир Арнаев. Кроме того, в суд принесли протокол очной ставки с неким Силаковым, который в деле тоже подозреваемый. Михальцов с подельниками якобы украл больше 20 млн рублей. Все это поддержал гособвинитель.

Областной Следком просил отправить под стражу Анатолия Михальцова, подозреваемого в краже сейфа из дома убитого под Выборгском Александра Петрова. Суд отказал и выпустил молодого человека из клетки.

Глянув в материалы, суд не понял, на каком основании Михальцова просят отправить в СИЗО. Потерпевшим признан охранник, у которого нет доверенности от владельца украденного, из его показаний не следует что подозреваемый что-то украл. Откуда взялись именно 20 млн тоже не ясно — тот же Арнаев говорил про 500 тысяч. Где был Михальцов в дни кражи следствие даже не пыталось узнать. На очной ставке обсуждался вопрос изготовления ключей от дома Петрова, но причастность к краже это никак не подтверждает, да и в фабуле преступления указано, что в дом зашли повредив замок.

Михальцов, пишет 47News, познакомился в Петровым пару лет назад в бане и с тех пор пользовался его услугами как парильщика.

О краже рассказал сам убитый Петров за несколько дней до убийства. Он утверждал, что похищен сейф, в котором были полмиллиона и дорогие часы. После смерти хозяина, у следствия появилась версия, что два преступления взаимосвязаны.

Муниципальный депутат и бизнесмен Александр Петров был застрелен возле своей бани вечером 24 октября. С противоположного берега реки в него стрелял снайпер.