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28.10.2020 19:07
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Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выпустили песню о Петербурге. В клипе есть необычные ракурсы

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представили 28 октября песню «Город». В Сети она появилась с видеоклипом, в котором использованы фрагменты фильма Сергея Дебижева «Гимн великому городу».

«У меня было давнее желание написать посвящение городу Санкт-Петербургу, — приводятся слова Бутусова на его сайте. — Более того, считал это обязательным делом. Я долго и постепенно подбирался к этой сакральной теме: через Пушкина и Достоевского; через Чайковского и Шостаковича; через БГ, Курёхина и Цоя. Я намаливал эту песню. Наконец, во время длительного карантина, меня посетили и подобающая музыка, и подходящий текст. Всему своё время».

В песне автор перечисляет все то, чем ему дорог Петербург, — от исторической памяти до обветшалых крыш и окон мокрых домов, блестящих «на закате имперской славы». В клипе собраны самые что ни на есть открыточные виды — разводящиеся мосты, Петропавловская крепость, Эрмитаж, реки и каналы, дворы-колодцы, танец балерины и взмах руки дирижера. Некоторые кадры показывают город с необычных ракурсов — например, из-за циферблатов башенных часов.

Группа «Орден Славы» в творчестве Бутусова пришла на смену «Ю-Питеру» осенью 2019 года. «Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы, творческие люди, объединяемся под флагом «Ордена Славы», целью которого является жизнеутверждающая музыка», — заявил тогда музыкант.

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