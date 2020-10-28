Хакеры атаковали фармкомпанию в Индии, которая испытывает российскую коронавирусную вакцину
Атака с целью выкупа была направлена на компьютеры фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories в Индии. Это произошло вскоре после того, как ей разрешили клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом пишет РИА Новости 28 октября со ссылкой на саму компанию, местные СМИ сообщали об атаке еще 22-го числа. Системы компании были недоступны в течение суток. Судя по свежему сообщению компании, восстановление приложений и данных еще не завершено.
Была ли похищена какая-то персональная информация, пока не установлено; кто стоит за атакой — также не сообщается. Повреждения, по заявлению компании, серьезными не были.
СМИ Индии отмечают, что хакеры взялись за дело через несколько дней после того, как генеральный контролер лекарственных средств в стране разрешил Dr Reddy's Laboratories провести 2-ю и 3-ю фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В России они также не завершены, однако поставки в регионы уже начались и прививку сделали некоторые медики, в том числе в Петербурге. В отчете директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, который разработал препарат, говорится о 19 тысячах привитых россиян на третьем этапе испытаний по состоянию на 26 октября.