Хакеры атаковали фармкомпанию в Индии, которая испытывает российскую коронавирусную вакцину

Атака с целью выкупа была направлена на компьютеры фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories в Индии. Это произошло вскоре после того, как ей разрешили клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



Об этом пишет РИА Новости 28 октября со ссылкой на саму компанию, местные СМИ сообщали об атаке еще 22-го числа. Системы компании были недоступны в течение суток. Судя по свежему сообщению компании, восстановление приложений и данных еще не завершено.

Была ли похищена какая-то персональная информация, пока не установлено; кто стоит за атакой — также не сообщается. Повреждения, по заявлению компании, серьезными не были.