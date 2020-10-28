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28.10.2020 18:44
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В квартире на Загородном обрушился потолок. ЖКС месяц назад отчитывался, что привел чердак в порядок

Утро 28 октября в квартире на Загородном проспекте, 4, началось с обрушения потолка. Как рассказал «Фонтанке» местный житель, о протечках на крыше он неоднократно уведомлял коммунальщиков.

28.10.2020
28.10.2020Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
28.10.2020
28.10.2020Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
28.10.2020
28.10.2020Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл

«Уходил на работу, около 9 утра услышал шум, не придал значения. Обнаружила супруга в 14:40, — рассказал нашему изданию житель квартиры Кирилл. — Это вполне жилая комната, когда-то использовали как гостевую. Появились дети — стала гардеробом и кладовой. Любимое место игр старшей дочери и ее подруги... страшно подумать становится».

О неудовлетворительном состоянии кровли Кирилл неоднократно сообщал на портал «Наш Санкт-Петербург» и в службу «004». Он писал, что на крышу регулярно приходят руферы, однако СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района» в ответ на его жалобу прислало фотографию с подписью: «Двери в чердачное помещение закрыты». Сообщения о протечках на портале несколько раз отклоняли, а 18 сентября учреждение сообщило, что чердак приведен в надлежащее состояние.

экскурсанты осенью 2020 года
экскурсанты осенью 2020 годаФото: читатель «Фонтанки» Кирилл

В единой диспетчерской ООО «ПромИнвест», в которое входит обслуживающий дом «Жилкомсервис № 2 Центрального района», «Фонтанке» сообщили, что получили заявку об обрушении потолка и о жалобах на протечки им тоже известно. «Заявка направлена на следующий день домуправу. Остальная работа ее. И никто домуправа не может подстегнуть, чтобы было побыстрее», — пояснили в диспетчерской.

В ЖКС, выслушав вопросы корреспондента, пообещали позвать к телефону начальника, после чего перестали отвечать на звонки.

Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
экскурсанты осенью 2020 года
экскурсанты осенью 2020 годаФото: читатель «Фонтанки» Кирилл
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Nemcoff
Ну теперь уже как в суде повезёт. Если докажет что, виноват тот, кто ремонт крыши делал, то может и отремонтируют к году 2022-2023.
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