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28.10.2020 17:58
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Комик Александр Гудков жалуется психоаналитику на современное искусство в новом ролике «Гаража»

Известный актер, шоумен Александр Гудков стал главным героем ролика, посвященного странностям современного искусства. Видео снято в качестве анонса второй триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей» (12+) в московском музее современного искусства «Гараж».

По сюжету Гудков приходит на прием к психоаналитику.

«Мы не понимаем друг друга, не слышим друг друга, в наших отношениях — проблемы», — с волнением делится он, в то время как сидящая рядом с ним полуобнаженная спутница потрошит осьминога, превращается в фонтан из строительной пены, а затем и вовсе оказывается молодым человеком, забравшимся в одежде в ванну и расписывающим ее фломастером.

«Пугающие и волнующие воображение образы могут сбить с толку, если не проработать вызванные ими тревоги и сомнения, — поясняют авторы ролика, размещенного на YouTube-канале «Гаража». — Затеяв разговор об отношениях между художниками, кураторами и зрителями, 2-я триеннале «Красивая ночь всех людей» предлагает систему навигации в художественном сообществе и обещает честный разговор о состоянии искусства последних трех лет». Выставка проходит до 17 января.

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Комментарии (1)

hal9000
Что то в стиле Лапенко.."под запись все"....с этими комиками помоему уже переборщили..по телеку российские каналы либо фильм След..либо выступления Комиков ..спасает тока то что есть пару иностранных каналов...
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