Комик Александр Гудков жалуется психоаналитику на современное искусство в новом ролике «Гаража»
Известный актер, шоумен Александр Гудков стал главным героем ролика, посвященного странностям современного искусства. Видео снято в качестве анонса второй триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей» (12+) в московском музее современного искусства «Гараж».
По сюжету Гудков приходит на прием к психоаналитику.
«Мы не понимаем друг друга, не слышим друг друга, в наших отношениях — проблемы», — с волнением делится он, в то время как сидящая рядом с ним полуобнаженная спутница потрошит осьминога, превращается в фонтан из строительной пены, а затем и вовсе оказывается молодым человеком, забравшимся в одежде в ванну и расписывающим ее фломастером.
«Пугающие и волнующие воображение образы могут сбить с толку, если не проработать вызванные ими тревоги и сомнения, — поясняют авторы ролика, размещенного на YouTube-канале «Гаража». — Затеяв разговор об отношениях между художниками, кураторами и зрителями, 2-я триеннале «Красивая ночь всех людей» предлагает систему навигации в художественном сообществе и обещает честный разговор о состоянии искусства последних трех лет». Выставка проходит до 17 января.