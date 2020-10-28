В полиции назвали причину смерти жителя Гатчины, который скончался во время задержания. Его подвело сердце

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 октября, сигнал о неадекватном поведении мужчины на балконе одного из домов по улице Хохлова в Гатчине поступил накануне в половине пятого вечера. Летевшие с шестого этажа вещи повредили припаркованный автомобиль, поведение человека, который прыгал и высовывался в оконный проём, сочли опасным для его жизни и приняли решение вскрывать квартиру.

В полицейском главке представили свою версию гибели 33-летнего мужчины, который накануне скончался в Гатчинском районе Ленобласти под ногами сотрудников патрульно-постовой службы.

«Мужчина обнаружен с порезами рук на балконе и обездвижен в целях предотвращения суицида. До прибытия бригады скорой помощи он скончался. По предварительным данным, гражданин находился в наркотическом опьянении, а причиной его смерти стала остановка сердца», — добавляют в ведомстве.



По словам матери погибшего, она вошла в квартиру вместе с полицейскими и спасателями и увидела своего сына на стуле в кухне. Увидев гостей, он «еле-еле приоткрыл балкон» и тут же оказался лицом в пол. Как описывала мать, женщина-сотрудница зафиксировала его ноги, двое её коллег придавили спину коленями. Их оппонент активно сопротивлялся, но внезапно затих. Женщина отметила, что на полу была кровь, и предположила, что сын, пытаясь высвободиться, прикусил язык.



В среду родственники получили медицинское свидетельство о смерти, в нём по результатам вскрытия указано, что причина гибели не установлена.

