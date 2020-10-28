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28.10.2020 16:56
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В полиции назвали причину смерти жителя Гатчины, который скончался во время задержания. Его подвело сердце

В полицейском главке представили свою версию гибели 33-летнего мужчины, который накануне скончался в Гатчинском районе Ленобласти под ногами сотрудников патрульно-постовой службы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 октября, сигнал о неадекватном поведении мужчины на балконе одного из домов по улице Хохлова в Гатчине поступил накануне в половине пятого вечера. Летевшие с шестого этажа вещи повредили припаркованный автомобиль, поведение человека, который прыгал и высовывался в оконный проём, сочли опасным для его жизни и приняли решение вскрывать квартиру.

«Мужчина обнаружен с порезами рук на балконе и обездвижен в целях предотвращения суицида. До прибытия бригады скорой помощи он скончался. По предварительным данным, гражданин находился в наркотическом опьянении, а причиной его смерти стала остановка сердца», — добавляют в ведомстве.

По словам матери погибшего, она вошла в квартиру вместе с полицейскими и спасателями и увидела своего сына на стуле в кухне. Увидев гостей, он «еле-еле приоткрыл балкон» и тут же оказался лицом в пол. Как описывала мать, женщина-сотрудница зафиксировала его ноги, двое её коллег придавили спину коленями. Их оппонент активно сопротивлялся, но внезапно затих. Женщина отметила, что на полу была кровь, и предположила, что сын, пытаясь высвободиться, прикусил язык.

В среду родственники получили медицинское свидетельство о смерти, в нём по результатам вскрытия указано, что причина гибели не установлена.

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Комментарии (8)

Nafanka
А что у нарика не может остановиться сердце? ))) Совсем не может?! ))) Вау! Найден эликсир жизни! Современные дети мрут на уроках физры - без наркотического опьянения и без придавливания их к полу... или молодые ребята там футболисты-хоккеисты всякие... А тут сердце "ослабленное всякими излишествами нехорошими" (с) при борьбе с полицейскими не выдержало физнагрузку - что странного?
graail
При виде бутылки шампанского сердце остановилось.......................
rumet
Мне кажется, или все в этой истории демонстрируют дно профессиональной деградации? Включая журнализдов, некритически пересказывающих релизы интересантов из райцентра.
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