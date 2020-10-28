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28.10.2020 14:56
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Под Петербургом полицейские спасали мужчину от самоубийства «американским» захватом. Он умер, придавленный ногами

Правоохранительные органы и судмедэксперты выясняют причину гибели 33-летнего жителя Гатчинского района Ленобласти. Он привлёк внимание буйством на балконе и скончался под коленями полицейских.

Как пишет 47news 28 октября, накануне экстренные службы вызвали на улицу Хохлова в Гатчине, где жители наблюдали явно неадекватное поведение мужчины на балконе шестого этажа. Он подпрыгивал, свешивался из окна, бросался вещами и царапал стекло чем-то, напоминающим нож.

Мать беспокойного жильца, которой позвонила консьерж, приехала вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС. Последние решили не ждать супругу с ключами и вскрыли дверь. По словам женщины, к этому времени её 33-летний сын сидел на стуле на кухне, в руках ничего не было.

«Увидел полицейских и еле-еле приоткрыл балкон. Меня заметил и улыбнулся. Я ему: «Денис, сыночек!». А они его схватили и положили на пол лицом вниз. Двое навалились коленями на спину, а женщина-полицейская ноги связывала. Сын боролся, пытался вырваться. И вдруг ножками дрыгнул и сник. Умер на моих глазах. Это же как в Америке погубили человека», — напомнила она об афроамериканце Джордже Флойде, смерть которого при задержании в США 25 мая дала старт протестному движению Black Lives Matter. Сотрудник полиции прижал его шею коленом к асфальту.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что смерть наступила в момент задержания, а сам мужчина находился в неадекватном состоянии, предположительно, от передозировки наркотиками или от «белой горячки». В гатчинской полиции объяснили, что своими действиями и решением вскрывать квартиру сотрудники пытались предотвратить возможную попытку суицида.

В областном Следкоме сообщили, что процессуальное решение по факту случившегося будет принято по результатам доследственной проверки и судмедэкспертизы. В свидетельстве о смерти, которое в среду получили родные умершего, указано, что причина смерти «временно не установлена».

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Комментарии (30)

Сергей Федоров
Поставят диагноз тот, что надо диагноз.
OldObyvatel
Отлетела душа под ударом сапог,
Отвернулся, от ужаса вздрогнув, и Бог:
"Я не видел всего, не всесведущ, увы.
Да и как тут вещать, если нету души
У всей своры в погонах, ищи не ищи".
Nafanka
Ну и отличненько... теперь на наркотов и суицидников и выезжать никто не будет... Крайним-то никто не захочет быть и жизнью рисковать! Пущай сами разбираются!
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