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28.10.2020 13:56
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«Академик Трёшников» опять задержится в порту из-за коронавируса

Отправление научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» переносится на две недели. Об этом 28 октября сообщает сайт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ФГБУ «ААНИИ»).

Как уточнили «Фонтанке» в самом НИИ, рейс задержан для проведения мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции по решению Роспотребнадзора после того, как несколько членов экипажа получили положительные тесты на COVID-19.

Остальные участники экспедиции должны будут сдать дополнительные тесты, также будет проведена обработка судна.

В случае отрицательных результатов выход судна планируется на период до 10 ноября текущего года.

В апреле этого года экипаж научно-экспедиционного судна уже находился на карантине. «Академик Трёшников» смогли покинуть только те, кто имел прописку в Петербурге и Ленобласти. Им рекомендовали соблюдать самоизоляцию на две недели. На борту карантин соблюдали иногородние полярники и члены экипажа.

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