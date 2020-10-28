«Академик Трёшников» опять задержится в порту из-за коронавируса

Отправление научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» переносится на две недели. Об этом 28 октября сообщает сайт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ФГБУ «ААНИИ»).



Как уточнили «Фонтанке» в самом НИИ, рейс задержан для проведения мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции по решению Роспотребнадзора после того, как несколько членов экипажа получили положительные тесты на COVID-19.



Остальные участники экспедиции должны будут сдать дополнительные тесты, также будет проведена обработка судна.

