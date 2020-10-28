«Академик Трёшников» опять задержится в порту из-за коронавируса
Отправление научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» переносится на две недели. Об этом 28 октября сообщает сайт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ФГБУ «ААНИИ»).
Как уточнили «Фонтанке» в самом НИИ, рейс задержан для проведения мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции по решению Роспотребнадзора после того, как несколько членов экипажа получили положительные тесты на COVID-19.
Остальные участники экспедиции должны будут сдать дополнительные тесты, также будет проведена обработка судна.
В случае отрицательных результатов выход судна планируется на период до 10 ноября текущего года.
В апреле этого года экипаж научно-экспедиционного судна уже находился на карантине. «Академик Трёшников» смогли покинуть только те, кто имел прописку в Петербурге и Ленобласти. Им рекомендовали соблюдать самоизоляцию на две недели. На борту карантин соблюдали иногородние полярники и члены экипажа.