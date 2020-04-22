Большая часть полярников и членов экипажа научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» после возвращения из мира вечного льда и холода в Петербург еще некоторое время не смогут увидеть своих родных и близких. На борту введен карантин.



«В условиях пандемии коронавируса большая часть членов экипажа судна и участников экспедиции будут находиться в условиях изоляции на судне, часть моряков и полярников будут развезены по домам, где они будут находиться в режиме двухнедельной самоизоляции вместе с членами семей», — сообщили «Фонтанке» 22 апреля в медиагруппе ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета.