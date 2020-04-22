В петербургском порту застряли вернувшиеся из экспедиции полярники. Карантин введен на борту судна «Академик Трёшников»
Большая часть полярников и членов экипажа научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» после возвращения из мира вечного льда и холода в Петербург еще некоторое время не смогут увидеть своих родных и близких. На борту введен карантин.
«В условиях пандемии коронавируса большая часть членов экипажа судна и участников экспедиции будут находиться в условиях изоляции на судне, часть моряков и полярников будут развезены по домам, где они будут находиться в режиме двухнедельной самоизоляции вместе с членами семей», — сообщили «Фонтанке» 22 апреля в медиагруппе ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета.
Другие подробности представитель института приводить не стал, отметив: «Все на борту здоровы, необходимая провизия имеется».
Судя по комментариям в группе ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета в социальной сети «ВКонтакте», судно покинули те, кто имеет прописку в Петербурге и Ленобласти. Им рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 5 мая. Те, кто остался на борту, — это иногородние полярники и члены экипажа. Они смогут сойти на берег только после 30 апреля.
НЭС «Академик Трёшников» отправился в плавание в октябре прошлого года, а причалил в петербургском порту в начале этой недели — 20 апреля. На его борту изначально находились порядка ста человек. Судно выполняло рейс по программе 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Среди ее задач не только выполнение научно-исследовательских изысканий, но и снабжение грузами трех зимовочных станций — Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен.
При этом, согласно данным сервиса MarineTraffic, «Академик Трёшников» прибыл в Северную столицу из порта немецкого города Бремерхафен, откуда вышел 15 апреля.