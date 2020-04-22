FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
77.04р83.68р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.04.2020 18:37
1
Печать

В петербургском порту застряли вернувшиеся из экспедиции полярники. Карантин введен на борту судна «Академик Трёшников»

Большая часть полярников и членов экипажа научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» после возвращения из мира вечного льда и холода в Петербург еще некоторое время не смогут увидеть своих родных и близких. На борту введен карантин.

«В условиях пандемии коронавируса большая часть членов экипажа судна и участников экспедиции будут находиться в условиях изоляции на судне, часть моряков и полярников будут развезены по домам, где они будут находиться в режиме двухнедельной самоизоляции вместе с членами семей», — сообщили «Фонтанке» 22 апреля в медиагруппе ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета.

Другие подробности представитель института приводить не стал, отметив: «Все на борту здоровы, необходимая провизия имеется».

Судя по комментариям в группе ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета в социальной сети «ВКонтакте», судно покинули те, кто имеет прописку в Петербурге и Ленобласти. Им рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 5 мая. Те, кто остался на борту, — это иногородние полярники и члены экипажа. Они смогут сойти на берег только после 30 апреля.

НЭС «Академик Трёшников» отправился в плавание в октябре прошлого года, а причалил в петербургском порту в начале этой недели — 20 апреля. На его борту изначально находились порядка ста человек. Судно выполняло рейс по программе 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Среди ее задач не только выполнение научно-исследовательских изысканий, но и снабжение грузами трех зимовочных станций — Мирный, Прогресс и Беллинсгаузен.

При этом, согласно данным сервиса MarineTraffic, «Академик Трёшников» прибыл в Северную столицу из порта немецкого города Бремерхафен, откуда вышел 15 апреля.

Фото: https://www.marinetraffic.com/
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

WuhanRockCafe
А наш знаменитый "путешественник " Федор Конюхов как-то совсем слился. Даже этого великого имитатора коронавирус достал.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний