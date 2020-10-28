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28.10.2020 12:16
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В Госдуме передумали покупать позолоченные икорницы, пиалы и кубки

В Госдуме передумали закупать позолоченные сувениры с драгоценными камнями. Аппарат нижней палаты парламента отменил запрос котировок на портале госзакупок 28 октября.

«Запрос цен отменен с 28.10.2020 и не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками», — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

На планы Госдумы приобрести до конца года позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы и кубок СМИ обратили внимание накануне. Предполагалось, что сувениры будут выполнены в технике златоустовской гравюры. В перечне объектов поставки значился один охотничий набор «Собаки», состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора «Черный кофе», каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке были и две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок «Большой». Основные материалы изделий — латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включали фарфор и драгоценные камни. Упаковка должна была быть с прожигом логотипа Государственной думы РФ.

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Комментарии (5)

Parallax
Пир во время чумы как-то не задался. ))
marksemeno
Просто корпораты везде поотменили
Michael_5e4cd31840823
А че так? Подороже нашли?
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