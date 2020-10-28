«Восточный» заключил соглашение по делу Майкла Калви. Банк получит 2,5 млрд рублей и откажется от иска

Как рассказал РБК адвокат Калви Тимофей Гриднев, соглашение формально не означает прекращение уголовного дела. «Но данные обстоятельства свидетельствуют о вторжении следственных органов в гражданско-правовые отношения, которые способны быть урегулированы между сторонами на основе переговоров и соглашений, а не путем арестов и привлечения бизнесменов к надуманной уголовной ответственности», — подчеркнул эксперт.

Банк «Восточный» и НАО «Первое коллекторское бюро», принадлежащее Baring Vostok, договорились о возмещении ущерба по делу Майкла Калви на 2,5 млрд рублей. После получения средств банк планирует отказаться от гражданского иска к бизнесмену, сообщает «Восточный» 28 октября.

СК России 13 февраля сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер владельца «Финвижн» Артема Аветисяна. По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.



Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 мрлд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.



В конце прошлого года Аветисян допустил заключение мирового соглашения с инвестфондом Baring Vostok. А в середине октября представитель Baring Vostok заявил РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный».

