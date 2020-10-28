Планку госдолга Петербурга подняли до 70% от объема доходов города

Предельный объем госдолга Петербурга повысили с 50 до 70% от объема доходов города. Соответствующий законопроект парламент Петербурга принял на заседании 28 октября в окончательном, третьем чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».



Теперь документ предстоит подписать губернатору. Инициатива вносит изменение в закон о бюджетном процессе. «Потолок» госдолга подняли, поправив 44-ю статью закона. В действующей редакции он стоит на уровне 50% от объема доходов Петербурга.



Ранее Смольный анонсировал «непростой» год. В частности, в проекте бюджета города его дефицит почти достиг предельно допустимого значения — 15% от собственных доходов Петербурга. Заксобрание рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября.

