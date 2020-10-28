FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
76.46р90.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 10:52
3
Печать

На отпевание Александра Петрова в Выборг прибыл губернатор Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в сопровождении врио главы администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдара Гилязова прибыл в Спасо-Преображенский собор Выборга, где пройдет отпевание убитого Александра Петрова. Об этом сообщает 47news.

Они прошли к месту, где стоят родственники и близкие друзья покойного. По данным издания, вся церковь полностью заполнена людьми. Литургию проводит глава Выборгской епархии Игнатий.

Михаил Ведерников начинал карьеру в Выборге. От правительства Ленобласти прислали венок.

Депутат и бизнесмен Александр Петров был застрелен на территории своей загородной резиденции в поселке Великое под Выборгом 24 октября. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Karlos02
Это че, всех заказно убиенных будут по телеку показывать и в газетах рассказывать. В итоге чел то хороший. А убит по найму потому что с коррупцией боролся а частная земля выделена это как подсобный материал для борьбы с коррупцией. Типа ты борись и ты получишь...
260980031
Пятая? Шестая? статья об убитом бандите в издании.
Больше новостей в городе нет?
Из каждого утюга про этого Петрова.
И фото мордатых "брателл" со скорбным выражением.
Garri
Сколько стоила для налогоплательщиков эта поездка чиновников. И сколько потрачено из бюджета на похоронные мероприятия и пр? Сомневаюсь, что чиновники за свой счет передвигаются.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний