На отпевание Александра Петрова в Выборг прибыл губернатор Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в сопровождении врио главы администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдара Гилязова прибыл в Спасо-Преображенский собор Выборга, где пройдет отпевание убитого Александра Петрова. Об этом сообщает 47news.
Они прошли к месту, где стоят родственники и близкие друзья покойного. По данным издания, вся церковь полностью заполнена людьми. Литургию проводит глава Выборгской епархии Игнатий.
Михаил Ведерников начинал карьеру в Выборге. От правительства Ленобласти прислали венок.
Депутат и бизнесмен Александр Петров был застрелен на территории своей загородной резиденции в поселке Великое под Выборгом 24 октября. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.