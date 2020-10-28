Глава Роспотребнадзора по Петербургу: Новогодних праздников не будет. Ситуация серьёзнее, чем весной
Торжественного празднования Нового года с детскими елками и прочими привычными атрибутами, в Петербурге, скорее всего, не будет. Об этом 27 октября в эфире телеканала 78 заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и ёлки, и другие мероприятия... Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрём. Мы растём, и ситуация серьёзнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», - подчеркнула Башкетова.
Напомним, за прошлые сутки в Петербурге был поставлен очередной рекорд по приросту заболевших — 721 человек за 24 часа.