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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 00:04
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Глава Роспотребнадзора по Петербургу: Новогодних праздников не будет. Ситуация серьёзнее, чем весной

Торжественного празднования Нового года с детскими елками и прочими привычными атрибутами, в Петербурге, скорее всего, не будет. Об этом 27 октября в эфире телеканала 78 заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«Полагаю, что больших новогодних праздников в Петербурге не будет. Под вопросом и ёлки, и другие мероприятия... Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрём. Мы растём, и ситуация серьёзнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», - подчеркнула Башкетова.

Напомним, за прошлые сутки в Петербурге был поставлен очередной рекорд по приросту заболевших — 721 человек за 24 часа.

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Комментарии (11)

259523671
Огласите сколько из этих "заболевших COVID" бессимптомные и какая возможная погрешность ковид-тестов. Огласите пожалуйста количество умерших за сутки в ДТП и онкобольных?
syshsun
Врешь ты все.Если б было так плохо,давно бы все границы закрыли с крымом вместе.Раз все шуршит и пахнет,значит у нас все в елочку.
hal9000
Весной все были без масок ..а сейчас большая часть в масках а ситуация серьезней..
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