Малком и Азмун не сыграют с «Боруссией», зато рвется в бой Жирков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» рассказал о состоянии отдельных игроков. На пресс-конференции во вторник, 27 октября, Семак заявил, что нападающие Малком и Азмун не помогут команде по состоянию здоровья.
«Малком прилетел, чтобы пройти консультацию по своей травме. Никакого отношения к предыдущей травме это не имеет. Надеемся, через пару недель он начнет тренироваться в общей группе. Что касается Азмуна и теста на коронавирус, то у него другое заболевание. Он не готов по этой причине», - сказал главный тренер «Зенита».
Зато в матче готов принять участие Юрий Жирков. «Последние два дня тренировался вместе с командой, он готов к матчу. Посмотрим, сколько он сможет сыграть. Но, зная его возможности, — и сейчас, и в ближайшее время он сможет сыграть полный матч, здоровье ему позволяет», - подчеркнул Семак.
Ранее главный тренер «Боруссии» похвалил «Зенит», сказав, что ему нравится игра петербургского клуба.
«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге» со счетом 1:2, что осложнило задачу по выходу в плей-офф.