Малком и Азмун не сыграют с «Боруссией», зато рвется в бой Жирков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» рассказал о состоянии отдельных игроков. На пресс-конференции во вторник, 27 октября, Семак заявил, что нападающие Малком и Азмун не помогут команде по состоянию здоровья.



«Малком прилетел, чтобы пройти консультацию по своей травме. Никакого отношения к предыдущей травме это не имеет. Надеемся, через пару недель он начнет тренироваться в общей группе. Что касается Азмуна и теста на коронавирус, то у него другое заболевание. Он не готов по этой причине», - сказал главный тренер «Зенита».

