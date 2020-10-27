«В матче с "Брюгге" "Зенит" должен был победить». Главный тренер «Боруссии» перед матчем похвалил петербургскую команду

«"Зенит" — опасная команда. В матче с «Брюгге» они создали очень много моментов, должны были победить. Дзюба — серьезный нападающий, очень высокий и габаритный. И он очень юркий перед воротами соперника. Опасны и другие футболисты «Зенита» — центральные полузащитники очень быстрые, забегают в штрафную площадку соперника и создают таким образом моменты. Нам Нужно сыграть на высшем уровне, выложиться по-максимуму. Считаю, «Зениту» не повезло в игре с «Брюгге», они не реализовали много опасных моментов», — подчеркнул Фавр.

Главный тренер футбольного клуба «Боруссия» Люсьен Фавр высказался о предстоящем матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». На пресс-конференции в Дортмунде швейцарский специалист подчеркнул плюсы петербургской команды.

Главный тренер «Боруссии» также заявил, что несмотря на возможное отсутствие у «Зенита» нападающих Малкома и Азмуна, в составе петербуржцев есть и другие исполнители высокого уровня.

«Мне импонирует эта команда, мне нравится, как она играет. И у «Зенита» очень длинная скамейка (запасных)», — подытожил Фавр.

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге» со счетом 1:2, что осложнило задачу по выходу в плей-офф.