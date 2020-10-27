В СПбГУ объяснили, какую проверку пройдут преподаватели вуза у психиатра
Ректор СПбГУ Николай Кропачев выяснил у Государственной инспекции труда, какое психиатрическое освидетельствование предстоит пройти преподавательскому составу. Об этом сообщается на сайте вуза 27 октября.
Выяснилось, что преподаватели, посещавшие психиатра для получения водительского удостоверения, снова должны будут встретиться с этим специалистом.
«Было получено объяснение, что в ходе обязательного психиатрического освидетельствования проводится оценка конкретной личности преподавателя и возможности выполнения им определенных функций. Во время освидетельствования для получения водительских прав оцениваются возможности вождения автомобиля, а во время освидетельствования преподавателя — его возможности вести преподавательскую работу. Это разные проверки», — отмечается на сайте СПбГУ.
Психиатрическое освидетельствование педагогического состава СПбГУ будет проводиться согласно предписанию Государственной инспекции труда. Ведомство в прошлом году проводило плановую проверку вуза.
«По результатам проверки были выявлены нарушения в части не проведения обязательного психиатрического освидетельствования преподавателей, ненадлежащее оформление карточек выдачи средств индивидуальной защиты, частичная невыдача средств индивидуальной защиты (перчаток)», — рассказали «Фонтанке» в ГИТ.
Ранее один из педагогов возмутился необходимостью проходить обязательное освидетельствование у психиатра. Соответствующее направление вместе с ним получили 832 сотрудника СПбГУ.
После убийства аспирантки Насти Ещенко профессором СПбГУ Олегом Соколовым депутаты-единороссы Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов. В материалах ректорского совещания СПбГУ говорилось, что университет поддерживает инициативу. Законопроект отклонили.