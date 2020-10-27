В СПбГУ объяснили, какую проверку пройдут преподаватели вуза у психиатра

Ректор СПбГУ Николай Кропачев выяснил у Государственной инспекции труда, какое психиатрическое освидетельствование предстоит пройти преподавательскому составу. Об этом сообщается на сайте вуза 27 октября.



Выяснилось, что преподаватели, посещавшие психиатра для получения водительского удостоверения, снова должны будут встретиться с этим специалистом.



«Было получено объяснение, что в ходе обязательного психиатрического освидетельствования проводится оценка конкретной личности преподавателя и возможности выполнения им определенных функций. Во время освидетельствования для получения водительских прав оцениваются возможности вождения автомобиля, а во время освидетельствования преподавателя — его возможности вести преподавательскую работу. Это разные проверки», — отмечается на сайте СПбГУ.

