Воровство курицы, стрельба по собаке и избиение пенсионера лопатой. В Вологодской области вынесли приговоры участникам сельских разборок

Мировой судья Вологодской области огласил приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который в марте 2019 года по пьяни избил лопатой 79-летнего односельчанина и угрожал убить его. Поводом для рукоприкладства стала стрельба пенсионера из ружья в собаку подсудимого, которая пыталась украсть курицу пострадавшего.



«Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения у дома в д. Павлово Вологодского района в ходе ссоры нанес 79-летнему односельчанину не менее трех ударов кулаком в лицо, тот упал. После чего подсудимый пластмассовой лопатой несколько раз ударил потерпевшего по телу, причинив ему кровоподтеки и раны. При этом подсудимый высказал в адрес пенсионера угрозу убийством: «Убью урода, закопаю!»» — опубликовала материалы разбирательства пресс-служба судов Вологодской области 27 октября.