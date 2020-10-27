Воровство курицы, стрельба по собаке и избиение пенсионера лопатой. В Вологодской области вынесли приговоры участникам сельских разборок
Мировой судья Вологодской области огласил приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который в марте 2019 года по пьяни избил лопатой 79-летнего односельчанина и угрожал убить его. Поводом для рукоприкладства стала стрельба пенсионера из ружья в собаку подсудимого, которая пыталась украсть курицу пострадавшего.
«Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения у дома в д. Павлово Вологодского района в ходе ссоры нанес 79-летнему односельчанину не менее трех ударов кулаком в лицо, тот упал. После чего подсудимый пластмассовой лопатой несколько раз ударил потерпевшего по телу, причинив ему кровоподтеки и раны. При этом подсудимый высказал в адрес пенсионера угрозу убийством: «Убью урода, закопаю!»» — опубликовала материалы разбирательства пресс-служба судов Вологодской области 27 октября.
Мужчина обвиняется по п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил 28-летнему подсудимому 300 часов обязательных работ и взыскал с него в пользу потерпевшего 50 000 рублей в качестве моральной компенсации.
Однако и пенсионер не обошел свою юридическую участь. За жестокое обращение с животным, повлекшее причинение собаке боли, страданий и увечье (ч. 1 ст. 245 УК РФ), суд назначил мужчине штраф в 10 000 рублей. Кроме того, пенсионера привлекли к ответственности за стрельбу из ружья в населенном пункте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ), за что его оштрафовали на 40 000 рублей, а огнестрел изъяли.