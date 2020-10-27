Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда можно будет снять маски

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что население не вечно будет носить маски, так как для защиты от коронавируса уже есть вакцины.



«Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она на форуме «Здоровое общество» 27 октября.



Попова отметила, что люди носят маски с 2016 года во время эпидемий гриппа.



С 28 октября Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим на территории России. Попова рекомендует региональным властям ввести комендантский час для развлекательных заведений и общепита — с 23:00 до 6:00.

