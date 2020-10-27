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27.10.2020 10:43
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Пьяный финансовый директор вышел во двор на Науки с пистолетом и распугал прохожих стрельбой

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в Калининском районе Петербурга после пьяной стрельбы. Травматический пистолет достал коммерсант.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 октября, стрелял 45-летний финансовый директор примерно в семь часов вечера накануне, неподалеку от сада Бенуа на проспекте Науки. В полицию о нем сообщили прохожие, мужчина целился в небо. Его увезли в отдел, сперва составив на него протокол за появление пьяным в обществе. Пистолет изучили, это оказался травматический «Лидер». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

baddancer
Хомяк разбушевался. )
Olegro
Или салютовал дню сдачи декларации по НДС за 3-й квартал - как раз 26окт2020
lamer
Финансовые директоры они такие - брутальные. Поди ЕБИТДу считал.
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