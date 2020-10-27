Пьяный финансовый директор вышел во двор на Науки с пистолетом и распугал прохожих стрельбой
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в Калининском районе Петербурга после пьяной стрельбы. Травматический пистолет достал коммерсант.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 октября, стрелял 45-летний финансовый директор примерно в семь часов вечера накануне, неподалеку от сада Бенуа на проспекте Науки. В полицию о нем сообщили прохожие, мужчина целился в небо. Его увезли в отдел, сперва составив на него протокол за появление пьяным в обществе. Пистолет изучили, это оказался травматический «Лидер». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.