Пашинян: Компромиссу — да, капитуляции — нет

Премьер-министр Армении заявил, что сохранить режим прекращения огня в Карабахе не удалось.



Как сообщает ТАСС 26 октября, глава правительства также заявил, что армянский народ готов на компромисс, но никогда не согласится на капитуляцию Карабаха.

Еще утром министерство обороны Азербайджана обвинило оппонентов в том, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня почти сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 мск. Президент страны даже припугнул Армению тем, что в случае агрессии будет использовать турецкие истребители F-16.