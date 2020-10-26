Пашинян: Компромиссу — да, капитуляции — нет
Премьер-министр Армении заявил, что сохранить режим прекращения огня в Карабахе не удалось.
Как сообщает ТАСС 26 октября, глава правительства также заявил, что армянский народ готов на компромисс, но никогда не согласится на капитуляцию Карабаха.
Еще утром министерство обороны Азербайджана обвинило оппонентов в том, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня почти сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 мск. Президент страны даже припугнул Армению тем, что в случае агрессии будет использовать турецкие истребители F-16.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человек. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.