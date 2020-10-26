Алиев пообещал использовать турецкие истребители F-16 против иностранных агрессоров

В случае иностранной агрессии Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября. Он также раскритиковал Ереван, утверждая, что Армении был выгоден замороженный конфликт в Карабахе.



«Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы», — цитирует Алиева РИА Новости.



По словам Алиева, Азербайджан создал «новую реальность» в Карабахе, с которой Еревану нужно считаться.

