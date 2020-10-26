Алиев пообещал использовать турецкие истребители F-16 против иностранных агрессоров
В случае иностранной агрессии Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября. Он также раскритиковал Ереван, утверждая, что Армении был выгоден замороженный конфликт в Карабахе.
«Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы», — цитирует Алиева РИА Новости.
По словам Алиева, Азербайджан создал «новую реальность» в Карабахе, с которой Еревану нужно считаться.
Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 26 октября. Стороны уже успели обвинить друг друга в нарушениях.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.