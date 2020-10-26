Карманник с Литейного обчистил прохожего на глазах у таксистов. Убегая от них, он брызгал газом и кидался под колеса

Ловкий карманник обчистил выпившего прохожего на глазах у двоих таксистов и попытался незаметно скрыться. Не теряя зря времени, они бросились за ним в погоню. Народное задержание попало на видео, которое оказалось в распоряжении редакции днем 26 октября.

Как рассказал «Фонтанке» водитель такси бизнес-класса Роман, он и его коллега сделали перерыв примерно в три утра 24 октября. Местом запланированной остановки выбрали «Шаверму» на Литейном проспекте в Петербурге. Пока они пили чай рядом с кафе, прямо у них на глазах ловкий карманник стащил телефон у выпившего прохожего и побежал.



Роман и его приятель бросились в погоню. Однако преступник сдаваться не собирался. Сначала он брызнул в преследователей едким газом из баллончика, а затем выбежал на проезжую часть, успев проскочить между движущимися автомобилями на другую сторону дороги.

Таксисты смогли догнать его и скрутить, но народное задержание продлилось недолго, преступник снова вырвался. Тогда они передали эстафету профессионалам — стоявшим неподалеку сотрудникам полиции. Последние отыскали предполагаемого вора и доставили в отдел для разбирательств.

Судя по предоставленной редакции видеозаписи с места событий, ввиду алкогольного опьянения потерпевший не смог оценить попытку смелых парней поймать его обидчика. На кадрах видно, что в момент первого задержания он остался безучастным и просто не спеша прошел мимо.

читатель «Фонтанки» Роман

Уже на следующий день приглашенные на очную ставку таксисты стали свидетелями редкой формы амнезии, которая проявляется у некоторых людей в стенах отдела полиции. По их словам, еще недавно свободно говоривший на русском языке задержанный перестал понимать собеседников при погонах и попросил переводчика.

