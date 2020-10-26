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26.10.2020 13:31
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В партии заболевшего коронавирусом Кличко заявили о его победе в первом туре выборов мэра Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших в воскресенье местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей. Об этом 26 октября заявила председатель избирательного штаба партии «Удар Виталия Кличко» Оксана Продан.

«Имеем уже 99% участков, которые предоставили свою информацию о том, кто и сколько получил, кандидаты в мэры и политические силы, на выборах в Киеве... По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы», — сказала Продан.

Ранее Виталий Кличко объявил на своей странице в Facebook, что заболел коронавирусом. Мэр Киева отметил, что чувствует он себя хорошо, но работать будет из дома.

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Комментарии (1)

victor_k
Мои соболезнования киевлянам.
Опять избрали мэром дегенерата.
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