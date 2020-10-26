В партии заболевшего коронавирусом Кличко заявили о его победе в первом туре выборов мэра Киева
Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших в воскресенье местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей. Об этом 26 октября заявила председатель избирательного штаба партии «Удар Виталия Кличко» Оксана Продан.
«Имеем уже 99% участков, которые предоставили свою информацию о том, кто и сколько получил, кандидаты в мэры и политические силы, на выборах в Киеве... По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы», — сказала Продан.
Ранее Виталий Кличко объявил на своей странице в Facebook, что заболел коронавирусом. Мэр Киева отметил, что чувствует он себя хорошо, но работать будет из дома.