«Коронавирус подкрался в самый неудобный момент» к мэру Киева Виталию Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что заболел коронавирусом и изолируется от общества. О диагнозе он сообщил 24 октября на своей странице в Facebook.



«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, обеспечивает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно посещали инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19. Пытался заботиться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты», — пишет Кличко.

