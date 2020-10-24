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24.10.2020 18:02
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«Коронавирус подкрался в самый неудобный момент» к мэру Киева Виталию Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что заболел коронавирусом и изолируется от общества. О диагнозе он сообщил 24 октября на своей странице в Facebook.

«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, обеспечивает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно посещали инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19. Пытался заботиться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты», — пишет Кличко.

Мэр Киева отметил, что чувствует он себя хорошо, но работать будет из дома.

В субботу на самоизоляцию после контакта с коронавирусным больным отправился и Александр Беглов, о чём сообщила его пресс-служба.

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