«Коронавирус подкрался в самый неудобный момент» к мэру Киева Виталию Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что заболел коронавирусом и изолируется от общества. О диагнозе он сообщил 24 октября на своей странице в Facebook.
«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, обеспечивает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно посещали инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19. Пытался заботиться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты», — пишет Кличко.
Мэр Киева отметил, что чувствует он себя хорошо, но работать будет из дома.
В субботу на самоизоляцию после контакта с коронавирусным больным отправился и Александр Беглов, о чём сообщила его пресс-служба.