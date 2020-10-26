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26.10.2020 13:36
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В Лермонтовке расскажут про петербургских масонов

Для кого-то масоны — загадочные, а для кого-то — например, маленького Пушкина — твой папа и дядя. 30 октября в библиотеке Лермонтова (Михаил Юрьевич в братстве, к слову, не состоял) на бесплатной лекции расскажут о петербургских масонах. 12+

Фото: pixabay.com/

Око в лучистом треугольнике на фронтоне Казанского собора (да и много где) можно считать масонским знаком, а можно — просто христианским: «всевидящее око Господне». Рельефная композиция из треугольника и циркуля на особняке Шретера, что на углу Мойки и Писарева — вроде бы символ вольных каменщиков, но Шретер был архитектором и, как некоторые полагают, это просто символ общества архитекторов, в котором тот состоял. При Екатерине II российское масонство переживало свой «золотой век»: воспитателем сына Екатерины Великой, будущего императора Павла I, был масон Никита Панин, а сам Павел впоследствии состоял в двух ложах. А император Александр I распорядился закрыть масонские ложи. Деятели православной церкви отзывались о «сатанинском» характере масонства — однако вот митрополит Дроздов состоял аж в трех ложах. А позже был еще и причислен Русской православной церковью к лику святых.

Какой след оставили масоны в истории Петербурга и всей страны, на лекции «Эти загадочные масоны» расскажет Карина Макросова. Примечательно, что лекция — в рамках цикла «Национальные сообщества Санкт-Петербурга»: вот уж точно — одно из самых многонациональных сообществ.

30 октября в 18:30 в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова (Литейный, д. 17–19). Вход на лекцию про масонов обязательно в маске.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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