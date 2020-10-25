Мину с крыши дома в Московском районе увезли на полигон. Жильцов пустили домой
Три подъезда эвакуировали на время обследования боеприпаса, который рабочие нашли на чердаке жилого дома на Московском шоссе. Мину увезли для уничтожения вечером 25 октября.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, находкой кровельщиков оказалась 81-миллиметровая миномётная мина немецкого производства времён Великой Отечественной войны. Сотрудники ОМОН ее извлекли и увезли на специальный полигон для уничтожения.
Боеприпас нашли во время работ по замене кровли в доме 14 корпус 1 по Московскому шоссе вечером 25 октября. Пока его обследовали взрывотехники, жильцов эвакуировали.