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25.10.2020 21:27
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На чердаке в Московском районе рабочие нашли отголосок войны. На место выехали экстренные службы

Жилой дом в Московском районе Петербурга проверяют сотрудники экстренных служб 25 октября. На чердаке нашли снаряд времён ВОВ.

Об эвакуации жителей дома 14 корпус 1 по Московскому шоссе «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, здание оцеплено, на месте работает полиция, МЧС и взрывотехники.

По данным «Фонтанки», во время работ на крыше рабочие нашли предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны. Его обследуют специалисты.

В пресс-службе ГУ Росгвардии региона пока информацию не подтвердили, но сообщили, что подобное возможно. «Такое зачастую бывает - мины и авиационные снаряды застревали в крышах при артобстрелах и авианалетах во время Великой Отечественной войны».

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Комментарии (24)

ДОМОВИТ СПб
В некоторых пятиэтажках, построенных в брежневско-хрущёвскую эпоху, под крышей имеются узкие чердачные помещения, проходящие сквозь всё здание, последнее пристанище птиц и других животных. Туда можно попасть только ползком, при этом сильно испачкавшись, поэтому неудивительно, что подобные места редко оказываются предметом обследований сотрудниками обслуживающих организаций. В подобных местах жильцы верхних этажей любят размещать свой старый хлам, всякие вышедшие из употребления вещи и предметы. Однако найти в таком месте боезапас - это знаковое событие. Надо полагать, что среди жильцов затерялся любитель раскопать что-нибудь в местах боевой славы доблестной Красной Армии, так что поискать умника имеет смысл прежде всего среди жильцов этого дома.
hal9000
его в костер кинуть...как шандарахнет тока...
hal9000
ну ниче спрятать нельзя..завтра хотел забрать ..
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