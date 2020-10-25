На чердаке в Московском районе рабочие нашли отголосок войны. На место выехали экстренные службы

Жилой дом в Московском районе Петербурга проверяют сотрудники экстренных служб 25 октября. На чердаке нашли снаряд времён ВОВ.

Об эвакуации жителей дома 14 корпус 1 по Московскому шоссе «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, здание оцеплено, на месте работает полиция, МЧС и взрывотехники.

По данным «Фонтанки», во время работ на крыше рабочие нашли предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны. Его обследуют специалисты.

В пресс-службе ГУ Росгвардии региона пока информацию не подтвердили, но сообщили, что подобное возможно. «Такое зачастую бывает - мины и авиационные снаряды застревали в крышах при артобстрелах и авианалетах во время Великой Отечественной войны».