В Ленобласти под колесами «Вольво» погиб пешеход. Он шел через дорогу в темноте

Мужчина не пережил столкновение с «Вольво» в Ленобласти вечером 25 октября. Его сбили вне пешеходного перехода.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, машина наехала на человека в километре от деревни Березняки в Кингисеппском районе Ленобласти, неподалеку от подъезда к порту Усть-Луга. Столкновение произошло после восьми часов вечера. На вид погибшему около 55 лет, документов при нем не оказалось, личность пока не установлена. Он умер сразу после аварии.

Несколькими часами ранее погибли еще двое мужчин. Одного на переходе под Любанью сбила фура, второй умер под Красным Селом. Сперва его сбила «Пежо», затем, на встречной полосе, «Рено». Второй водитель скрылся с места ДТП.