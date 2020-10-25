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25.10.2020 20:36
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За вечер под Петербургом сбили двоих пешеходов. В одном из случаев водитель скрылся с места ДТП

Двое мужчин погибли на трассах под Петербургом вечером 25 октября. Участвовала фура, «Пежо» и «Рено», один из водителей предпочел скрыться.

Об авариях сообщает региональное управление ГИБДД. Фура не успела остановиться перед мужчиной на переходе под Любанью. 39-летний пешеход умер на месте аварии, объясняется с полицией 61-летний водитель.

Второго мужчину, на вид около 30 лет, сбили на дороге до Красного Села. Около шести вечера 36-летний водитель «Пежо» не смог затормозить перед человеком, который перебегал дорогу в неположенном месте. От удара его отбросило на встречную полосу, где в это время ехал «Рено». Пока нельзя сказать, какой именно из автомобилей нанес смертельные раны, однако ко второму водителю в любом случае вопросов не меньше - он предпочел скрыться с места ДТП. Ведутся его поиски.

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