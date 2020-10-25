Во Франции арестовали россиянина, которому понравилось фото обезглавленного учителя
Спецслужбы Франции выявили в Сети уроженца Чечни, профиль которого в соцсетях позволил предъявить ему обвинение за оправдание терроризма. Он привлекался три года назад, но тогда был несовершеннолетним.
Как сообщает 25 октября BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 22-летний россиянин был задержан у себя дома в Блуа. У него дома нашли множество оружия, в том числе патроны и ножи. Сейчас он арестован.
Внимание молодой человек привлек одобрением фото с обезглавленным учителем истории. После анализа его аккаунта в Twitter стало ясно, что он не в первый раз положительно оценивает подобные террористические акты. Он уже привлекался за аналогичное в 2017 году, после терактов в редакции Charlie Hebdo. Тогда он был несовершеннолетним и серьезного наказания не получил.
Сейчас он отрицает свою причастность к предъявляемым постам и комментариям.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.
Абдулах Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.