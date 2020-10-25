Во Франции арестовали россиянина, которому понравилось фото обезглавленного учителя

Спецслужбы Франции выявили в Сети уроженца Чечни, профиль которого в соцсетях позволил предъявить ему обвинение за оправдание терроризма. Он привлекался три года назад, но тогда был несовершеннолетним.

Как сообщает 25 октября BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 22-летний россиянин был задержан у себя дома в Блуа. У него дома нашли множество оружия, в том числе патроны и ножи. Сейчас он арестован.

Внимание молодой человек привлек одобрением фото с обезглавленным учителем истории. После анализа его аккаунта в Twitter стало ясно, что он не в первый раз положительно оценивает подобные террористические акты. Он уже привлекался за аналогичное в 2017 году, после терактов в редакции Charlie Hebdo. Тогда он был несовершеннолетним и серьезного наказания не получил.