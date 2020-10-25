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25.10.2020 16:06
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В Белоруссии на «Народном ультиматуме» начались задержания. Правозащитники публикуют имена

Правозащитники из Белоруссии сообщили об известных им именах 18 задержанных в ходе протестов 25 октября. На самом деле схваченных силовиками больше. Список «Весна» дополняет на своём сайте.

В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии проходят акции под названием «Народный ультиматум». Пока о жёстких разгонах с применением спецсредств сообщают только в Лиде. Там силовики распыляют слезоточивый газ.

Митинг 25 октября по замыслу оппозиции станет последним днем народного ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. С понедельника ряд предприятий намерен объявить забастовку.

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Комментарии (2)

263836471
Взвод ОМОНа разогнал сборище мазохистов... Никогда ещё обе стороны не были так счастливы вместе!
victor_k
Сегодня же всех этих "альтернативно одарённых" и отпустят по домам.
А домохозяйка Тихановская объявит следующий "мультиматум"...
Цирк, да и только.

Выпустите уже её мужа из тюрьмы - а то ей заняться нечем...
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