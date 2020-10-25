В Белоруссии на «Народном ультиматуме» начались задержания. Правозащитники публикуют имена
Правозащитники из Белоруссии сообщили об известных им именах 18 задержанных в ходе протестов 25 октября. На самом деле схваченных силовиками больше. Список «Весна» дополняет на своём сайте.
В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии проходят акции под названием «Народный ультиматум». Пока о жёстких разгонах с применением спецсредств сообщают только в Лиде. Там силовики распыляют слезоточивый газ.
Судя по этому видео, на сегодняшнюю акцию протеста уже вышло больше людей, чем на любую из воскресных демонстраций за последний месяц.— TUT.BY (@tutby) October 25, 2020
К колонне продолжают присоединяться новые и новые люди. pic.twitter.com/rjetx7tofV
Митинг 25 октября по замыслу оппозиции станет последним днем народного ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. С понедельника ряд предприятий намерен объявить забастовку.