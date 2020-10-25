Правозащитники из Белоруссии сообщили об известных им именах 18 задержанных в ходе протестов 25 октября. На самом деле схваченных силовиками больше. Список «Весна» дополняет на своём сайте.



В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии проходят акции под названием «Народный ультиматум». Пока о жёстких разгонах с применением спецсредств сообщают только в Лиде. Там силовики распыляют слезоточивый газ.

