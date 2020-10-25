В Минске под присмотром полиции и военных начался митинг оппозиции. Стороны предпочитают не пересекаться
Сотни людей вышли на улицы Минска к началу акции протеста накануне объявленной на понедельник забастовки. Силовики рассредоточились по всем городским улицам.
О ходе шествия сообщает TUT.by и «Нехта». Колонна начала собираться около двух часов дня и примерно через полчаса приобрела внушительные размеры. Она двигается по проспекту Победителей, люди продолжают присоединяться.
О каких-либо столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов пока не сообщается, однако они рассредоточены по всему городу. При этом на некоторых перекрытых улицах ОМОН садится обратно в автобусы и, судя по всему, планирует уезжать.
Сообщалось, что перед началом митинга задержали нескольких журналистов.
Митинг 25 октября по замыслу оппозиции станет последним днем народного ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. С понедельника ряд предприятий намерен объявить забастовку.