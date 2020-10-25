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25.10.2020 15:05
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В Минске под присмотром полиции и военных начался митинг оппозиции. Стороны предпочитают не пересекаться

Сотни людей вышли на улицы Минска к началу акции протеста накануне объявленной на понедельник забастовки. Силовики рассредоточились по всем городским улицам.

О ходе шествия сообщает TUT.by и «Нехта». Колонна начала собираться около двух часов дня и примерно через полчаса приобрела внушительные размеры. Она двигается по проспекту Победителей, люди продолжают присоединяться.

tutby_official

О каких-либо столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов пока не сообщается, однако они рассредоточены по всему городу. При этом на некоторых перекрытых улицах ОМОН садится обратно в автобусы и, судя по всему, планирует уезжать.

Сообщалось, что перед началом митинга задержали нескольких журналистов.

Митинг 25 октября по замыслу оппозиции станет последним днем народного ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. С понедельника ряд предприятий намерен объявить забастовку.

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Комментарии (11)

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.... и не говорите ....
---- В Минске сегодня снова беспорядки: телеоператора ударили, в журналиста плюнули, а силовики уже задерживают. (с)
Wuhan Proletarian
Сегодня вышли все лучшие силы оппозиции: пенсионеры, женщины с детьми и инвалиды.
Агроном аэродрома
А я вот согласен с требованием тихсновской. Нельзя трогать громящих государственные магазины.
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