Видео: Как офицер Можайки влетел в припаркованные машины на Богатырском проспекте
Выпивший 24-летний лейтенант Воздушно-космических сил тормозил в припаркованные на Богатырском автомобили на приличной скорости. Столкновение попало на видео.
Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 25 октября. Судя по кадрам, тормозить самостоятельно водитель не собирался. Прямо на его пути было минимум два автомобиля. Звук после столкновения спровоцировал срабатывание сигнализации на нескольких припаркованных машинах, которые стояли в отдалении от места ДТП.
Задел водитель 4 или 5 машин. Известно, что он был пьян и ехал на каршеринговом «Ниссане», а поимке предшествовала короткая погоня по Богатырскому проспекту. За рулем оказался офицер факультета информационных технологий ВКС им. Можайского, который закончил вуз в прошлом году и остался служить в академии. Молодой человек в ДТП ударился головой, но из больницы его после осмотра отпустили.