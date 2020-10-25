Как стало известно «Фонтанке», каршеринговый Nissan Qashqai привлёк внимание патрульных Приморского района за пару часов до рассвета 25 октября. Требование остановиться водитель проигнорировал и увеличил скорость. Погоня закончилась у дома № 48 по Богатырскому проспекту. Нарушитель не справился с управлением и «припарковался» в ряд оставленных на ночь автомобилей. Количество разбитых машин уточняется. По разным данным, утренняя неожиданность настигла четырёх или пятерых автовладельцев.

Ночной погоней за водителем каршеринга разбавила свои будни патрульно-постовая служба Петербурга. Остановка была аварийной, а за рулем оказался офицер Военно-космической академии имени Можайского.

Причина внезапной мизантропии стала понятна полицейским, когда они заглянули в салон каршеринга — в компании алкогольных паров обнаружился 24-летний лейтенант Воздушно-космических сил. По данным «Фонтанки», патрульные изучили документы офицера факультета информационных технологий ВКС им. Можайского. Петербургский вуз он окончил в прошлом году и остался служить в альма-матер.

Экстренное торможение разбило военнослужащему голову, удар смягчила подушка безопасности. С места происшествия лейтенанта увезли в больницу, однако, по сведениям «Фонтанки», после медосвидетельствования и первой помощи залечивать раны его отправили амбулаторно.