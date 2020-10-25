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25.10.2020 14:14
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Это просто космос. Убегая от полиции, офицер Можайки разбил четыре автомобиля

Ночной погоней за водителем каршеринга разбавила свои будни патрульно-постовая служба Петербурга. Остановка была аварийной, а за рулем оказался офицер Военно-космической академии имени Можайского.

Как стало известно «Фонтанке», каршеринговый Nissan Qashqai привлёк внимание патрульных Приморского района за пару часов до рассвета 25 октября. Требование остановиться водитель проигнорировал и увеличил скорость. Погоня закончилась у дома № 48 по Богатырскому проспекту. Нарушитель не справился с управлением и «припарковался» в ряд оставленных на ночь автомобилей. Количество разбитых машин уточняется. По разным данным, утренняя неожиданность настигла четырёх или пятерых автовладельцев.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Причина внезапной мизантропии стала понятна полицейским, когда они заглянули в салон каршеринга — в компании алкогольных паров обнаружился 24-летний лейтенант Воздушно-космических сил. По данным «Фонтанки», патрульные изучили документы офицера факультета информационных технологий ВКС им. Можайского. Петербургский вуз он окончил в прошлом году и остался служить в альма-матер.

Экстренное торможение разбило военнослужащему голову, удар смягчила подушка безопасности. С места происшествия лейтенанта увезли в больницу, однако, по сведениям «Фонтанки», после медосвидетельствования и первой помощи залечивать раны его отправили амбулаторно.

читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» обратилась за комментарием в Военно-космическую академию имени Можайского. Исполняющий обязанности начальника 6-го факультета (информационных технологий) Андрей Теренин ответил на звонок, выслушал вопрос и молча повесил трубку.

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Комментарии (13)

Serg_I
Низенько летал, а думал, что уже в космосе... Отсюда и столкновения!
Интересно -каршеринг после ремонта этот авто снова "на линию" выведет?
glebency
Это все из-за психолога академии! Та, которая с очень низкой социальной ответственностью! Он вышел с ней и уехал в никуда! До сих пор великолепная Полинка прыгает на молодежь! Наверное и опоила молодого лейтенанта! Он отказал! Она и позвонила куда надо!
***_555
Херой. Лет в 40 будет полканом, квартирку получит. в 45 - пенсия.
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