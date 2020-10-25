Попасть в Петербург по электронной визе можно будет по воздуху и морю. Пешком — только через Ленобласть
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 октября утвердил перечень погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу России по электронной визе.
В список вошел международный аэропорт Пулково, Пассажирский порт и Морской вокзал. В Ивангороде в Ленобласти можно будет воспользоваться электронной визой как на автомобильном, так и на пешеходном пунктах пропуска. Документы в новом формате будут принимать в общей сложности на 29 погранпунктах, в том числе в аэропортах в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
Новые погранпункты будут добавлять в список, как только их оснастят необходимым оборудованием.