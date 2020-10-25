Экспозиция создана Дмитрием Поштаренко и творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке АО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

В Петербург на Витебский вокзал прибыл Поезд Победы, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга 25 октября. Уникальный передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне, позволяет почувствовать себя частью важнейшего исторического периода в жизни страны, от предвоенных лет до Дня Победы.

«Этот уникальный исторический музей — своего рода «машина времени», — сказал губернатор Александр Беглов на церемонии встречи поезда. — Здесь посетитель может погрузиться в события Великой Отечественной войны. Такие музеи сохраняют память о подвигах предков, сражавшихся и погибших в боях за Родину».

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» — это иммерсивная историко-художественная выставка. В экспозицию входит восемь тематических вагонов. В них показана мирная довоенная жизнь, быт блокадного Ленинграда, окоп во время сражения, подготовка наступательной операции «Багратион». Для создания эффекта погружения в историю используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.

Поезд проведет в пути 36 дней. Первая часть маршрута пройдет по линии фронта: через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск. В Волгограде поезд сделает остановку для небольшого технического обслуживания и проследует дальше по транссибирской магистрали на Дальний Восток. Петербуржцы могут посетить уникальный музей в составе организованных групп до 27 октября, потом «Поезд Победы» отправится дальше, в Мурманск.